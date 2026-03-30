A volte ritornano. Tuttosport: "Spunta l'idea Bellanova"

vedi letture

Tra le richieste di Massimiliano Allegri per la prossima stagione c'è anche quella di rinforzare la formazione con un esterno duttile e sfrontato, in grado di fare la differenza sia in fase di ripiego ma soprattutto in quella di spinta. Saelemaekers da un lato e Bartesaghi dall'altro per il momento soddisfano il tecnico rossonero, ma con una Champions League da giocare è giusto avere almeno 20 titolari, non più solo 12 o al massimo 13.

Per questo motivo dalle parti di via Aldo Rossi sarebbe già partito il casting, con la dirigenza rossonera che avrebbe messo gli occhi su una vecchia conoscenza. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttsport, per la fascia destra del Milan "Spunta l'idea Bellanova", giocatore oggi all'Atalanta e che per 19 stagioni ha vestito la maglia rossonera, tra settore giovanile e prima squadra.