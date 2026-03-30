Le ultime in casa Napoli. Il CorSport: "Countdown Lukaku. E Giovane si prepara"

vedi letture

Nel lunedì di Pasquetta il Milan sarà ospite allo stadio Diego Armando Maradona del Napoli di Antonio Conte, in una sfida che sarà cruciale in ottica rimonta scudetto, per entrambe le squadre. Entrambi gli allenatori avranno in grosso modo tutti i loro migliori giocatori a disposizione, con il salentino che al 99% dovrà però fare a meno di Romelu Lukaku.

Con il belga sono infatti nate delle frizioni dopo che quest'ultimo ha deciso di restare in Belgio invece che rientrare in Italia dopo aver abbandonato il ritiro della Nazionale, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha infatti titolato "Countdown Lukaku", visto che oggi ci saranno dei contatti decisivi per capire se l'attaccante rientrerà a Castelvolturno domani. A questo c'è da aggiungere che "E Giovane si prepara", visto che il brasiliano sarà l'unico vice Hojlund.