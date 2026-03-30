Saelemaekers si scalda per la volata finale. Il QS: "Assist del belga: stagione da big"

Saelemaekers si scalda per la volata finale. Il QS: "Assist del belga: stagione da big"MilanNews.it
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Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

In stagione ha segnato appena due reti, una contro il Napoli mentre l'altra a Parma, ma Alexis Saelemaekers è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più importanti a livello tattico del Milan di Massimiliano Allegri, considerando il fatto che riesce a dare equilibrio in fase di copertura e sfrontatezza in quella di attacco. 

Del belga hanno parlato questa mattina i colleghi de Il QS, edizione Il Giorno, che mettendolo a confronto con il nerazzurro Zielinski, hanno titolato: "Assist del belga: stagione da big". 