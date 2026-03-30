Allarme rientrato. Il CorSport: "Rabiot rassicura Max per il Napoli"
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Negli scorsi giorni abbiamo visto come esista un Milan con e senza Rabiot, motivo per il quale quando Deschamps ha annunciato un problema al ginocchio per il centrocampista francese c'è stata un po' di preoccupazione, soprattutto in vista della sfida di lunedì prossimo contro il Napoli, fondamentale in ottica rimonta scudetto.
Come anticipato però ieri da MilanNews.it (LEGGI QUI l'anticipazione), la botta presa dal numero 12 rossonero non dovrebbe essere preoccupante, come d'altronde conferma anche la sua presenza in panchina ieri sera per la partita contro la Colombia. A confermare ulteriormente l'allarme rientrato Il Corriere dello Sport, che questa mattina ha titolato: "Rabiot rassicura Max per il Napoli".
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