Fine della telenovela. Il Mattino: "Lukaku cambia idea e torna"

vedi letture

Nel corso di questi giorni si è parlato tanto della diatriba nata tra il Napoli e Romelu Lukaku, che dopo aver abbandonato il ritiro del Belgio ha deciso di rimanere a Bruxelles per continuare in patria la preparazione per questo finale di stagione. Decisione, questa, che però non è stata condivisa dalla società, che si è imputata con il giocatore pretendendone il ritorno in Italia, almeno per la giornata di domani.

In merito a questa situazione Il Mattino ha questa mattina titolato: "Lukaku cambia idea e torna", ma tutt'altro che felice. Il belga è infatti scontento dell'atteggiamento della società nei suoi confronti, ed insieme all'agente starebbe meditando l'addio già in estate. Nel frattempo, la sua presenza contro il Milan è seriamente in discussione.