Nei prossimi giorni Ristic alla Continassa per Vlahovic. Tuttosport: "Dusan, si tratta"
Dusan Vlahovic è un dossier aperto dalle parti della Continassa, con la Juventus che ha riaperto i discorsi per il suo rinnovo di contratto dopo l'iniziale freddezza tra le parti. Per il momento, però, non è ancora arrivata la fumata bianca che, anzi, è più tendente al grigio considerando le novità degli ultimi giorni.
Nel frattempo, però, nei discorsi tra la Juventus e Vlahovic si sarebbe timidamente inserito anche il Milan, che un tentativo per il pallino di Massimiliano Allegri potrebbe anche pensare di farlo nelle prossime settimane. In merito al futuro del serbo Tuttosport ha questa mattina titolato "Dusan, si tratta", con Ristic, agente del giocatore, che dopo essere stato a Milano per chiudere l'affare Kostic al Milan, è atteso nei prossimi giorni alla Continassa per capire il da farsi sul futuro del serbo.
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