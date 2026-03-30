Domani la ripresa a Castelvolturno. La Gazzetta: "Anguissa migliora e ci sarà"

Domani la ripresa a Castelvolturno. La Gazzetta: "Anguissa migliora e ci sarà"MilanNews.it
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Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Domani il Napoli riprenderà ad allenarsi in quel di Castelvolturno in vista della sfida di Pasquetta contro il Milan. In attesa di capire cosa ne sarà di Romelu Lukaku, novità positive arrivano sul fronte di alcuni giocatori ritenuti essenziali per il gioco e lo scacchiere di Antonio Conte. 

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Anguissa migliora e ci sarà" contro il Diavolo. Da capire se dal primo minuto o come arma in più da sfoggiare a partita in corso. 