Blitz decisivo. Tuttosport: "Kostic è rossonero. Il Partizan avrà una percentuale"

Blitz decisivo. Tuttosport: "Kostic è rossonero. Il Partizan avrà una percentuale"MilanNews.it
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Il Milan l'ha iniziato a seguire lo scorso autunno, cercando di portarlo in Italia già a gennaio, ma tra una priorità e l'altra, alle quali c'era da aggiungere anche una richiesta importante del Partizan Belgrado, il club rossonero ha deciso di aspettare il momento giusto per affondare il colpo decisivo su Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 che a partire dall'anno prossimo comincerà con Milan Futuro con l'obiettivo di entrare in pianta stabile in prima squadra. 

In merito a quest'operazione Tuttosport ha questa mattina titolato: "Kostic è rossonero. Il Partizan avrà una percentuale", ovviamente sulla futura rivendita del ragazzo, che ieri ha anche svolto le visite mediche con il Milan. L'operazione si è chiusa per una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro. 