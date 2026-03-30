Modric senza fine per vincere al Milan. La Gazzetta: "Crede alla rimonta"

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Luka Modric è uno di quelli che più di tutti crede alla rimonta scudetto del Milan. Quando in estate ha accettato di sposare la causa rossonera si era accertato che la squadra fosse competitiva per permettergli di aggiungere altri trofei alla sua già infinita bacheca. Arrivati a questi punto, con diverse giornate ancora da disputare e sei punti di distanza dall'Inter capolista, Luka Modric ci crede, mosso anche dalla sua mentalità vincente che a 40 anni gli permette ancora di fare la differenza.

In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Modric senza fine per vincere al Milan. Crede alla rimonta". Il croato sarà però prima impegnato domani notte nella suggestica amichevole di Orlando contro il Brasile, per poi fare ritorno nella giornata di giovedì a Milano, per concentrarsi solo ed unicamente sul Milan.