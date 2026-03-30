Bellanova-Milan, l'idea prende quota: un ritorno utile in campo e prezioso per le liste

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Con il ritorno in Champions League sempre più vicino, il Milan ha già iniziato a progettare il mercato estivo. Oltre al centravanti e un difensore di livello, il club meneghino sta valutando la possibilità di rinforzare alle corsie laterali, dove serve più profondità per affrontare una stagione che vedrà la formazione rossonera impegnata su più fronti.

In questo scenario torna d'attualità il nome di Raoul Bellanova, profilo che unisce caratteristiche tecniche, duttilità tattica e un dettaglio non secondario: è un prodotto del vivaio rossonero, aspetto che può pesare molto nella costruzione della rosa e nelle liste UEFA.

Un profilo utile ad Allegri e strategico per il club

Bellanova rappresenterebbe per il Milan una soluzione doppia, ed è per questo che il club lo starebbe osservando con attenzione. Da una parte garantirebbe un rinforzo concreto sulla fascia destra: può giocare da esterno a tutta corsia nel 3-5-2, ma anche da terzino in una linea a quattro, offrendo quindi ad Allegri maggiore libertà nel cambiare sistema.

Dall'altra parte porterebbe vantaggio importanti anche in piano regolamentare, perché sarebbe inseribile sia tra i calciatori di formazione italiana sia tra quelli cresciuti nel vivaio del club. Dopo gli anni nel settore giovanile rossonero, Bellanova ha costruito il proprio percorso tra Pescara, Cagliari, Inter, Torino e Atalanta, fino a diventare uno dei laterali più apprezzati del campionato. Oggi, però, con il nuovo corso tecnico atalantino firmato Palladino, il suo ruolo appare meno centrale. Ed è proprio qui che il Milan ha cominciato a fiutare l'occasione.