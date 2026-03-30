Domani la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno in vista del Milan

Domani la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno in vista del MilanMilanNews.it
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Oggi alle 11:00L'Avversario
di Lorenzo De Angelis

Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castel Volturno dopo tre giorno di riposo concessi da Conte successivamente alla vittoria contro il Cagliari dell'ultimo weekend prima della sosta. Gli azzurri arrivano da quattro successi consecutivi e si preparano alla sfida contro il Milan, in programma lunedì prossimo al Maradona

Nei prossimi giorni rientreranno gradualmente i dodici nazionali convocati con le rispettive selezioni. Situazione diversa per Lukaku, che ha rinunciato alla chiamata del Belgio per migliorare la condizione fisica: il Napoli lo aspetta comunque domani insieme al resto dei compagni, altrimenti rischia l'esclusione dal gruppo. 