Inter, grana Bastoni? Il difensore apre al Barcellona a campionato ancora in corso

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Tanta pressione e nervosismo in casa Inter in questo finale di stagione, con i nerazzurri che sono in testa al campionato ma comunque soffrono una situazione particolare. Dopo il derby perso contro il Milan, la squadra di Chivu non è più riuscita a vincere: sono arrivati infatti due pareggi contro Atalanta e Fiorentina. Una squadra scarica mentalmente e tante proteste per presunti errori arbitrali stanno rendendo l'ambiente pesante nonostante i sei punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica.

Non aiuta neanche la situazione Bastoni: riportano fonti importanti come Matteo Moretto e Fabrizio Romano che il difensore italiano è aperto a lasciare l'Inter in estate e, tramite i suoi agenti, sta trattando i dettagli del contrato con il Barcellona anche se al momento non c'è stato ancora nessun contatto diretto e ufficiale tra i due club. Di certo non una situazione ideale per un ambiente che rischia di rivivere i fantasmi del recente passato. Milan e Napoli restano in agguato pronte ad approfittare di ogni passo falso.