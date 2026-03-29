Repubblica: "Lukaku non torna a Napoli, rischia di finire fuori rosa"

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L'edizione odierna di Repubblica titola così: "Lukaku non torna a Napoli, rischia di finire fuori rosa". Clima molto teso in casa dei prossimi avversari del Milan dove negli ultimi giorni è scoppiato il caso Lukaku: l'attaccante belga, senza il consenso del club, ha deciso di restare in Belgio per seguire un programma di lavoro personalizzato al fine di ritrovare la condizione migliore e non perdere il Mondiale.

Il Napoli attende Lukaku martedì al Castel Volturno, altrimenti rischia di essere messo fuori rosa. Sul caso è intervenuto nelle scorse ore anche il connazionale e compagno di squadra Kevin De Bruyne: "C'è sempre molto rumore intorno al Napoli, tutto viene amplificato. Non è stata una stagione facile per Romelu, spero torni il prima possibile".