Dal Brasile: rilancio Milan per André. Ecco la nuova offerta

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Stando a quanto riferisce ESPN Brasile il Milan ha presentato una nuova offerta per assicurarsi il giovane talento André del Corinthians in vista della prossima finestra di mercato. Questa volta, il club rossonero è disposto a mettere sul piatto fino a 22 milioni di euro complessivi. L’offerta è strutturata con una parte fissa di 18 milioni di euro e ulteriori 4 milioni legati a bonus basati su obiettivi sportivi. In cambio, il Milan punta ad acquisire il 70% dei diritti economici del giocatore. Il centrocampista, attualmente 19enne, si è detto disponibile a cedere anche il proprio 30% dei diritti nell’operazione, pur senza esercitare pressioni per lasciare il club brasiliano.

Stando ad ESPN la proposta è stata inviata al Corinthians all’inizio della scorsa settimana, ma non è ancora arrivata una risposta ufficiale. Il club brasiliano, infatti, non ha particolare urgenza di decidere sul futuro del giocatore. In un precedente tentativo, il Milan era arrivato vicino a un accordo per circa 17 milioni di euro, ma l’operazione era saltata nelle fasi finali a causa del veto del presidente Osmar Stabile.

LA TRATTATIVA FINORA

Nelle scorse settimane, dopo una trattativa durata diversi giorni, i rossoneri pensavano di aver definito tutti i dettagli dell'acquisto, il cui valore complessivo poteva raggiungere i 17 milioni di euro (103 milioni di real brasiliani al cambio attuale). La vendita era stata concordata (in tre rate) come segue: 15 milioni di euro (91 milioni di real brasiliani) fissi e altri 2 milioni di euro (12 milioni di real brasiliani) variabili per il 70% dei diritti economici del giocatore - la parte in questione appartiene esclusivamente al Corinthians. Il restante 30% dei diritti appartiene al giocatore stesso, che a sua volta aveva accettato di rinunciare all'importo, il tutto per accelerare il processo.

Da qui in poi le cose hanno preso una piega inaspettata. Il presidente del club brasiliano, Osmar Stabile, non ha dato il via libera definitivo nonostante l’ufficio legale del Corinthians avesse già prodotto documenti che certificavano un’intesa preliminare. A complicare il quadro sono arrivate anche le dichiarazioni dell’allenatore Dorival Júnior, che ha espresso pubblicamente la propria contrarietà alla cessione nel corso della stagione, sottolineando come un giocatore del calibro di André meriti una valutazione economica ancora più alta e rappresenti una risorsa tecnica prima che economica.

La trattativa si è quindi bloccata, con i brasiliani che sono convinti di avere tra le mani un giocatore di grande talento: negli ultimi giorni infatti è arrivato l'interesse di top club europei come Benfica ed Atletico Madrid. Il Milan prova a smuovere la dirigenza brasiliana con questa nuova offerta da 22 milioni di euro.