Kostic al Milan, il resto della dirigenza contro Mijatovic: "Mercoledì la società fornirà risposte complete e dettagliate a tutte le accuse"

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Dopo il duro comunicato del vicepresidente del Partizan Belgrado Pedrag Mijatovic, che si è detto assolutamente contrario alla cessione di Andrej Kostic al Milan per 3,5 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus (clicca qui per leggere le sue parole), è arrivata la risposta del resto della dirigenza serba tramite la newsletter ufficiale del club: "In merito al comunicato stampa diffuso dal vicepresidente per gli affari sportivi, il signor Predrag Mijatović, informiamo il pubblico che mercoledì la società fornirà risposte complete e dettagliate a tutte le accuse ivi contenute. In tale occasione, verranno ulteriormente chiariti il ​​suo precedente ruolo nell'amministrazione, il sostegno incondizionato di cui ha goduto in un certo periodo, nonché le problematiche sorte in seguito ad alcune decisioni e ai risultati sportivi conseguiti.

Allo stesso tempo, riteniamo che in questo momento sia difficile comprendere la riapertura di argomenti relativi ai ruoli individuali nella sfera pubblica, tenendo presente che le priorità del club sono l'adempimento di tutti gli obblighi e il superamento positivo del monitoraggio UEFA.Considerato che domani è la scadenza per il completamento delle rigorosissime condizioni previste dal sistema di monitoraggio UEFA, informiamo il pubblico che la dirigenza del Partizan Football Club è pienamente concentrata sull'adempimento di tutti gli obblighi necessari oggi e domani, con l'obiettivo di portare a termine con successo questo processo.

Riteniamo che in questo momento sia di cruciale importanza che tutte le attività del club siano finalizzate esclusivamente al soddisfacimento dei requisiti e alla salvaguardia della stabilità e degli interessi dell'FC Partizan. Su tutte le questioni e gli argomenti emersi pubblicamente nel periodo precedente, il club si pronuncerà in dettaglio e in modo trasparente mercoledì, al termine del monitoraggio, con l'obiettivo di informare pienamente il pubblico" riporta sportske.net.