Roma, confermata la lesione muscolare: Wesley out un mese
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La Roma dovrà fare a meno di Wesley per un mese. Gli esami a cui è stato sottoposto il terzino brasiliano una volta rientrato dalla nazionale hanno confermato la lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. Il tempo di recupero stimato é di circa 4 settimane per tornare a giocare. Rientrerà dunque per l'ultimo mese di campionato e intanto salterà le gare con Inter, Pisa, Atalanta e Bologna. L'obiettivo è riaverlo per la partita con la Fiorentina i primi di maggio. (ANSA).
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