Itlia U21 in Svezia, Baldini: "Sono sereno perché hanno fatto il massimo"

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(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "I ragazzi hanno capito che quando giocano devono essere una squadra, avere un'idea di gioco ed essere in grado di svilupparla. Da quando li ho visti la prima volta lo scorso settembre, sono migliorati tantissimo. Non nutro nessuna sorta di preoccupazione, perché hanno fatto il massimo di ciò che potevano fare in questi giorni: sono sereno".

Il tecnico dell'Under 21, Silvio Baldini, è pronto per la sfida di domani alla Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2027: dopo il successo a Empoli sulla Macedonia del nord gli azzurrini nel pomeriggio raggiungeranno Boras e domani scenderanno in campo per la terzultima partita delle qualificazioni europee. "Rispetto all'inizio del nostro cammino sono cresciuti sotto tanti aspetti - ha detto il tecnico -. Questi ragazzi possono diventare tutti giocatori di alto livello". (ANSA).