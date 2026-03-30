Dalla paura al sollievo: Rabiot c'è e il Milan a Napoli ha bisogno di lui

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Un sospiro di sollievo dopo aver trattenuto il fiato. Sarà andata così dalle parti di Milanello dopo la notizia del colpo subito da Adrien Rabiot con la Francia. Ne parla stamattina il Corriere dello Sport, che spiega come il colpo al ginocchio incassato da Rabiot durante l’allenamento con la nazionale francese, ha fatto tremare per qualche ora il mondo Milan.

Il centrocampista rossonero ha rassicurato tutti sullo stato di salute, anche dalla Francia sono filtrate notizie positive sulle sue condizioni tanto che ieri sera Rabiot era in panchina nella sfida con la Colombia. Lo stesso Didier Deschamps aveva chiarito che il milanista non si era allenato con il resto della squadra nella rifinitura del match, ma a scopo precauzionale aveva svolto un lavoro differenziato con i preparatori della nazionale.

Rabiot aveva giocato già l’intera partita vinta contro il Brasile, e contro la Colombia avrebbe dovuto riposare. Anche in accordo con il Milan la decisione è stata quella di gestire il problema fisico, specialmente in vista della ripresa del campionato e la sfida contro il Napoli. L'obiettivo è quello e non potrebbe essere altrimenti.

Il focus è ovviamente proprio al big match di Pasquetta: la presenza del francese in mezzo al campo è imprescindibile per i meccanismi rossoneri, e i numeri danno la percezione di quanto sia evidente l'andamento del Diavolo con e senza Adrien. Con Rabiot in campo il Milan ha una media di 2,4 punti a gara, senza Rabiot la media crolla di un punto, solamente 1,4 a partita.

E' chiaro che c'è molto altro, nonostante queste statistiche che comunque contano, perché alla fine sono i punti che fanno la classifica. E' chiaro anche che c'è un Milan con Rabiot e un Milan senza Rabiot. Per inserimenti, per incursioni, per le chiavi tattiche che sono differenti senza di lui. Allegri spera di averlo a disposizione al Maradona, per una sfida tutta da vivere tra lui e McTominay. Il Milan ha bisogno del suo cavallo pazzo, in quella che probabilmente sarà la gara spartiacque dell'intera stagione.