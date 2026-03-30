Leao e il Napoli, una sfida nel suo destino decisiva anche per il Milan. Rafa spesso dominante al Maradona

vedi letture

Si è parlato tanto, forse troppo di Rafa Leao nelle ultime settimane. Dalla sostituzione con polemica a Roma contro la Lazio al viaggio in Portogallo per provare a smaltire al più presto il recente problema fisico. La verità è che Leao è sempre stato un giocatore di spicco nella mente e idee di Massimiliano Allegri. Il rapporto tra i due è di stima reciproca, un affetto quasi paterno nato nella scorsa estate durante la preparazione estiva a Milanello. Adesso l’obiettivo del portoghese sarà quello di farsi trovare a disposizione per la delicata trasferta di Napoli in programma lunedì 6 aprile alle 20.45.

Leao e il Napoli

Una sfida nel destino di Rafa. Sì perché il numero dieci rossonero in terra partenopea ha spesso sfoggiato prestazioni decisive. Dalla doppietta nel poker messo a segno nel 2023 alla super partita in Champions con L’assist a Giroud. Una serata, quella sotto il cielo di Napoli che esalta particolarmente un Leao carico di rivalsa per quanto detto nelle ultime settimane. Pariamo di diversi anni fa, questo è vero, ma ci sono partite che non sono mai come le altre. Serate in cui basta poco per accendersi, per risultare veramente decisivi. Questa è la serata di Leao, a patto che il portoghese possa stare meglio rispetto alle ultime uscite con la maglia del Milan.

Il rientro a Milanello

Ancora da non considerarsi certa la sua presenza lunedì prossimo al Maradona, Leao tornerà mercoledì a Milano per riprendere gli allenamenti insieme agli altri giocatori rossoneri. Una mezza settimana di lavoro per farsi trovare pronto ad un appuntamento cruciale per la stagione e destino della squadra di Massimiliano Allegri.