Gattuso sulla polemica con Dimarco: "Siamo stati stupidi noi a farci male da soli"

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Nella serata di domani si conoscerà il destino della Nazionale italiana di calcio. Gli Azzurri di Rino Gattuso saranno ospiti a Zenica della Bosnia Erzegovina per lo spareggio in gara secca che vale un posto per il Mondiale 2026 della prossima estate. Oggi, nella giornata della vigilia, il CT italiano ha preso la parola per presentare la sfida ed è tornato anche sulla polemica dell'esultanza di Dimarco e altri giocatori quando è stato decretato che l'Italia avrebbe affrontato i bosniaci invece del Galles.

Le dichiarazioni riportate da TMW: "Siccome Sergej Barbarez è un grande giocatore di poker... Lo apprezzo. Giocava attaccante, capelli biondi, al Leverkusen, all'Amburgo. E un allenatore preparato, si sa far volere bene, entra nell'animo dei suoi calciatori. Era un giocatore importante, con la maglia della Nazionale penso che abbia fatto 45-47 partite, segnato diversi gol. Lasciamo stare i discorsi della polemica con Dimarco, quelle sono stupidaggini. Siamo stati stupidi noi a farci del male da soli. Abbiamo sempre saputo che la Bosnia è di qualità, fisica, quando ti viene addosso si fa sentire. Sa soffrire e sa giocare, i due attaccanti, quando devono ricevere il cross, sanno muoversi molto bene. Per legare il gioco fanno robe interessanti con Dzeko. Sanno cosa devono fare. Scherzava? Lo avevo capito. Gli sto facendo un complimento, mi piace molto come personaggio".