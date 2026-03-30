Ceccarini: "Lo scudetto può perderlo solo l’Inter. Napoli e Milan devono fare il massimo e non avere rimpianti"

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Nicolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto a "Radio Tutto Napoli" e sul caso Lukaku e sulla sfida di l'unedì prossimo degli azzurri contro il Milan ha dichiarato come riporta tuttonapoli.net:

Situazione complicata per Romelu Lukaku: cosa sta succedendo e quale può essere il suo futuro?

“Intanto bisogna vedere giorno per giorno quello che accade. Parliamo di un giocatore importante, che ha dato un contributo soprattutto nella prima stagione con Conte. Gli infortuni lo hanno limitato e la sua gestione non è mai stata semplice. Francamente non conosco tutti i dettagli della vicenda, ma è chiaro che esistono regole che vanno rispettate. Siamo a fine stagione e credo che la decisione verrà presa a giochi conclusi. Non escludo una separazione. Il Napoli comunque si era già cautelato: ha preso altri attaccanti, rientrerà Lorenzo Lucca. Le soluzioni offensive non mancano.”

Come vedi la lotta Scudetto tra Inter, Napoli e Milan?

“L’Inter resta la squadra più forte. Lo scudetto può perderlo solo l’Inter. Napoli e Milan devono fare il massimo e non avere rimpianti. Se l’Inter rallenta e loro non ne approfittano, quello sì che sarebbe un grande rimpianto. Se invece arrivano dietro dopo aver dato tutto, allora avranno fatto il loro. Ma le occasioni vanno sfruttate.”