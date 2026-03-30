A Corato, in Puglia, è stata intitolata una via ad Aldo Maldera, ex campione rossonero

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Nel pomeriggio di oggi nel centro abitato di Corato, una paese di circa 50.000 abitanti in provincia di Bari in Puglia, è stata intitolata una stada ad Aldo Maldera, ex campione rossonero degli anni '70. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la sorella di Aldo con il marito e il nipote Andrea, oggi attivo nel mondo del calcio. Un evento emozionante per un grande della storia rossonera, nella città di origine della famiglia: i genitori si sono trasferiti a Milano prima che nascesse lo stesso Aldo.

Dopo le giovanili al Milan, Aldo ha giocato per 10 stagioni con la maglia milanista. Terzino sinistro, in questo lasso di tempo ha collezionato la bellezza di 310 gare ufficiali, andando a segno in 39 occasioni totali. Con il Milan ha vinto: 1 Scudetto (1978-79), 2 Coppe Italia (1972, 1977), 1 Mitropa Cup (1982). Maldera è scomparso improvvisamente a 58 anni, nel 2012, per un'embolia polmonare. Di seguito alcune foto della cerimonia odierna.