Memorial Franco Chignoli, quinta edizione: il "Piccolo Mondiale per club” torna sul Lago di Como

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C'è un torneo, sul Lago di Como, che ogni anno riesce a fare qualcosa di raro: mettere insieme calcio d'élite, radici famigliari e impatto sociale concreto. È il Memorial Franco Chignoli, ed è arrivato alla sua quinta edizione.

Dal 22 al 24 maggio 2026, l'Eracle Sports Center di Casnate con Bernate (CO) si trasformerà in una delle capitali mondiali del calcio giovanile. Organizzato da Olivier Chignoli e dalla sua famiglia con il supporto del Milan Club Cernobbio. Il Memorial è nato nel 2022 per rendere omaggio alla memoria di Franco Chignoli e in pochi anni è diventato un appuntamento fisso nel calendario internazionale della categoria Under 11.

Un parterre da far girare la testa

Venti squadre, selezionate tra le migliori accademie del mondo. Eccole tutte: Club Atlético Boca Juniors, Club Atlético River Plate, Liverpool FC, Manchester United FC, Leeds United FC, Celtic FC, Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, Futebol Clube do Porto, Paris Saint-Germain FC, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, FC Midtjylland, AC Milan, FC Internazionale Milano, Juventus FC, AS Roma, Torino FC, Atalanta BC, Como 1907, Empoli FC. Dodici club stranieri su venti - dieci europei e due sudamericani (il debutto extra-UE con le storiche rivali argentine) - a conferma di una crescita internazionale che non si ferma. Tra le protagoniste c'è anche l'Olympique de Marseille, campione in carica dell'edizione 2025, pronta a difendere il titolo.

Zambrotta padrino, campioni rossoneri ospiti

A fare da filo conduttore sportivo e valoriale c'è Gianluca Zambrotta, Campione del Mondo 2006, ex Rossonero, scudettato e padrino ufficiale del torneo. Accanto a lui, attesi grandi nomi del mondo rossonero e non solo.

Sport e solidarietà: le "Sette Sorelle"

Il Memorial non è solo calcio. Il cuore del progetto è la sua vocazione benefica: ogni edizione raccoglie fondi destinati alle cosiddette "Sette Sorelle", sette realtà del territorio e del panorama nazionale che lavorano con bambini e giovani in condizioni di malattia, disabilità o disagio sociale. Inclusione sportiva per minori con autismo, sport-terapia in oncologia pediatrica, reinserimento per giovani detenuti: sono solo alcuni dei progetti sostenuti. Nelle prime quattro edizioni sono stati raccolti oltre 60.000 euro.

Come partecipare e sostenere il progetto?

I biglietti per assistere all'evento sono già disponibili. Tutte le informazioni su ticketing, fundraising, programma e le storie delle associazioni beneficiarie sono sul sito ufficiale: www.memorialchignoli.com

