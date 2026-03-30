Gattuso: "Se manchiamo un altro Mondiale sarà una mazzata e mi assumerò le responsabilità"

vedi letture

(ANSA) - ZENICA, 30 MAR - Se l'Italia non si qualificherà ai Mondiali per la terza volta di fila, per Rino Gattuso "sarà una delusione, sarà sicuramente una mazzata importante. Mi devo assumere le mie responsabilità perché sono il ct, ma ne parliamo dopo".

Lo ha detto il ct dell'Italia, nella conferenza stampa a Zenica alla vigilia di Bosnia-Italia. "Adesso giochiamo e non mettiamoci i punti, ancora la testa non ce la siamo spaccata - ammonisce Gattuso -. Quando e se succederà, se ci spacchiamo la testa, ci metteremo i punti. Ma che si vinca o si perda, io ci metto sempre la faccia". (ANSA).