Gattuso: "Se manchiamo un altro Mondiale sarà una mazzata e mi assumerò le responsabilità"
(ANSA) - ZENICA, 30 MAR - Se l'Italia non si qualificherà ai Mondiali per la terza volta di fila, per Rino Gattuso "sarà una delusione, sarà sicuramente una mazzata importante. Mi devo assumere le mie responsabilità perché sono il ct, ma ne parliamo dopo".
Lo ha detto il ct dell'Italia, nella conferenza stampa a Zenica alla vigilia di Bosnia-Italia. "Adesso giochiamo e non mettiamoci i punti, ancora la testa non ce la siamo spaccata - ammonisce Gattuso -. Quando e se succederà, se ci spacchiamo la testa, ci metteremo i punti. Ma che si vinca o si perda, io ci metto sempre la faccia". (ANSA).
Pubblicità
News
Serie A, che fatica fare gol: oggi la media è di 2,44 reti a gara, la più bassa degli ultimi 30 anni
Un super bomber per il Milan. Obiettivo complicato. Leao e un ciclo forse finito...di Andrea Longoni
Le più lette
1 Kostic-Milan, il duro comunicato del vicepresidente del Partizan: "Non sono stato interpellato, altrimenti sarei stato contrario ad accettare un'offerta così irrisoria"
2 Kostic al Milan, il resto della dirigenza contro Mijatovic: "Mercoledì la società fornirà risposte complete e dettagliate a tutte le accuse"
3 Pellegatti rivela: “Kostic grande colpo, ha voluto fortemente il Milan. Vi svelo perchè si è passati da 10 a 3 milioni”
23/03 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Turci (DAZN): "Napoli-Milan da tripla. Leao? C'è un tema tattico da capire. Allegri quest'anno ha fatto il massimo"
Luca SerafiniTutti si sciacquano la bocca: 63 punti per caso, liti negli spogliatoi e in campo, rinnovi sospesi, mercato low cost. Finale a Napoli per la mattanza. W Gattuso!
Franco OrdineLeao: il tempo sta per scadere. A rigori invertiti: FATEVI CURARE. Calendario contro: 2° posto a rischio
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com