Sono quattro i candidati per l'MVP rossonero del mese di marzo

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Il mese di marzo è andato ufficialmente agli archivi, almeno per quanto riguarda il Milan che la prossima partita la giocherà al rientro dalla sosta già nel mese di aprile: lunedì 6 aprile in casa del Napoli, nella serata di Pasquetta. Con il terzo mese del 2026 andato calcisticamente a spegnersi, il club rossonero ha proposto ai suoi tifosi di votare l'MVP milanista del mese di marzo, candidando quattro giocatori nella rosa degli eleggibili che possono essere votati sul sito e sull'app.

I quattro giocatori prescelti sono:

- Strahinja Pavlovic. Ha giocato 4 partite giocate per intero e 2 gol, di cui uno decisivo contro la Cremonese e un altro meraviglioso contro il Torino

- Pervis Estupinan. Ha giocato 3 partite su 4, ma solo una da titolare, la più importante: il derby contro l'Inter che ha deciso con il suo primo gol in rossonero.

- Youssouf Fofana. Ha giocato 4 partite, tutte da titolare. Ha collezionato un assist decisivo contro l'Inter e un gol molto pesante contro il Torino, il secondo della sua stagione.

- Koni De Winter. Ha giocato 4 partite su 4 per intero. Nella gara contro la Cremonese, a inizio mese, ha messo a referto anche un assist.