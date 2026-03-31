Capello: "Dobbiamo andare al Mondiale. Ora guardiamo tutti Formula 1 e tennis..."
L'Italia si appresta a giocare la finale dello spareggio Mondiale 2026 contro la Bosnia: a Zenica martedì sera alle 20.45, gli Azzurri sfideranno il paese di Edin Dzeko per uno degli ultimi quattro pass europei per la rassegna iridata che si terrà in Nord America tra Canada, Stati Uniti e Messico. Fabio Capello è stato intervistato sul merito dalla Gazzetta dello Sport, lunedì mattina, e ha offerto il suo punto di vista.
Il commento di Fabio Capello sullo spareggio Mondiale dell'Italia: "Possibile immaginare essere sconfitti nella finale con la Bosnia? No, dobbiamo andare al Mondiale. Gli italiani si appassionano alle grandi manifestazioni, da sempre, infatti ora guardiamo tutti Formula 1 e tennis. L'Italia manca da 12 anni dalla più grande manifestazione calcistica. Il motivo per cui si avverte una certa disaffezione intorno alla Nazionale è tutto lì"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan