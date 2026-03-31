Zola positivo per il Mondiale: “Sarà dura ma abbiamo buone possibilità”

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A margine della presentazione del libro "Rapirò Gianfranco Zola. La vera storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri", Gianfranco Zola ha commentato la delicatissima sfida di domani sera che vedrà l'Italia sfidare la Bosnia per l'accesso al prossimo Mondiale.

"Sarà una partita difficile, impegnativa, molto fisica sicuro. Però la Nazionale l'altro giorno mi è piaciuta, ha fatto delle cose buone, ha anche sofferto, però sono arrivate tante buone indicazioni. Kean è una di quelle, poi c'è stato anche Tonali, un altro giocatore che considerando che era a rischio ha fatto molto bene. Abbiamo delle buone possibilità, ma non sarà una partita semplice".

Sembra un po' che ci arrivi un col fiatone, perché prima di quella partita c'è stato il caso Bastoni, adesso Dimarco ha esultato con Vicario, sono cose che ti tolgono l'energia?

"In tanti provano a toglierci l'energia, questo è il gioco, è quello solito. Però credo che entrambi i giocatori abbiano esperienza da vendere e sappiano proteggersi da tutta questa speculazione. Quello che conta è la concentrazione su quello che bisogna fare domani, loro lo sanno ma lo sanno tutti, quindi non credo che sarà un problema".

Un messaggio per Gattuso?

"Gennaro è bravissimo, sa quello che c'è da fare, sa le difficoltà che troverà domani, sono sicuro che si è preparato lui e ha preparato la squadra per quello che c'è da fare".