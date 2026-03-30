Pellegatti fa notare: “Bellanova utile per le liste, operazione facilitata per via di Busardò”

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Sul canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Raul Bellanova e delle voci degli ultimi giorni che parlano di un interessamento da parte della società rossonera nei confronti dell'esterno atalantino. Questo il suo commento:

"Per quanto riguarda Bellanova voglio ricordare che l'agente è l'agenzia CAA Base, rappresentata in Italia da Busardò, agente vicino anche al Milan. Diciamo che potrebbe questo fatto portare a una facilità della chiusura della trattativa. Potrebbe essere un giocatore utile per le liste oltre che per l'aspetto calcistico. Mi permetto solo di pormi una domanda ossia che Bellanova è un giocatore che gioca a destra, quindi sul piano delle liste è utile, sul piano di chiudere delle lacune ci sono altri ruoli che hanno più bisogno in questo momento, la fascia di sinistra, il centrocampista forte, l'attaccante forte. Però il fatto che il Milan abbia solo Gabbia, Bartesgahi e Torriani con l'ultimo che potrebbe andare a giocare, comporta che ci sia un buco da colmare dato che devono essere quattro in lista per la UEFA".