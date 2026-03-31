Italia, Donnarumma: "Due Mondiali mancati una sofferenza, diamo gioia ai tifosi"

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(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Siamo esseri umani. E' inutile sottolineare che la partita la sentiamo anche noi. Siamo pronti e carichi. Siamo un gruppo giovane, normale che sia un po' di nervosismo". Gigi Donnarumma carica la squadra in vista della partita di domani contro la Bosnia, finale play off per il Mondiale. "Domani sarà una partita importante da approcciare subito bene. Non dobbiamo ripetere gli errori del primo tempo contro l'Irlanda", aggiunge il capitano azzurro, a Sky.

"La mia esperienza? Sono orgoglioso di quanto fatto con la Nazionale. Ci sono state gioie e dolori. Ho perso due Mondiali, noi solo sappiamo quanto ci e' pesato non esserci. C'è voglia di portare l'Italia dove merita. Da quella brutta esperienza dobbiamo ripartire e regalare ai tifosi una grande gioia", conclude il portiere. (ANSA).