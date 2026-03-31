Lichtsteiner: "Allegri eccellente nel team building: adatta il suo stile alla squadra che si allena"

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Intervistato da Il Corriere dello Sport nella mattinata di lunedì, l'ex capitano svizzero e giocatore di Serie A, Stephan Lichtsteiner ha parlato del suo presente da allenatore, ma anche del suo passato da giocatore nel nostro campionato, soffermandosi non solamente sulla corsa scudetto, ma pure sul dualismo Allegri-Conte, che lunedì si affronteranno in un avvincente Napoli-Milan e che l'elvetico ha avuto come allenatori in bianconero.



Ancora alla Juve ha lavorato e vinto anche con Allegri, tecnico del Milan, altro maestro.

"Eccellente nel team building. Sa creare un’ottima intesa in squadra e gestire molto bene i giocatori di punta nel corso di una stagione. È molto pragmatico e adatta fortemente il suo stile di gioco alla squadra che allena".



Si ispira di più a Conte o Allegri?

"I loro punti di forza sono fonte di ispirazione per me. Sono entrambi dei vincitori, dei campioni.

Ed entrambi sono stati fondamentali per la mia carriera da calciatore. Lavorerò sodo per avere una parabola da allenatore altrettanto di successo, anche se è molto difficile. Ma ero ambizioso e lo sono ancora".