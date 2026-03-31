Pellegatti amaro: “Mi dicono che Vlahovic sia fuori portata, operazione da 50 milioni”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle voci che accostano Dusan Vlahovic al Milan. Queste le sue parole:

"La domanda oggi verte sulla questione Vlahovic, Vlahovic l'anno prossimo sarà protagonista al Milan? Io ho cercato di capire la verità e la verità è che a fronte di voce che parlano di un Milan che ci sta provando, lavorando, ci sono queste voci. Le voci che dicono che ha già firmato mi sembra corse di chi si è spinto un po' troppo oltre. A me hanno risposto come sempre ovvero che Vlahovic è un'operazione fuori portata per il Milan. Perchè? Perchè pur essendo in scadenza, la Juventus già fa fatica a trovare un accordo perchè vorrebbe proporgli 7 milioni all'anno, che è già una cifra molto alta per il Milan, poi c'è la commissione che parrebbe essere intorno ai 14 milioni, in più ci sarebbe qualcosa da dare alla firma. Insomma, è un'operazione da 40/50 milioni".