Premier League, De Zerbi verso la panchina del Tottenham

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(ANSA) - ROMA, 30 MAR - I media inglesi ne sono certi: Roberto De Zerbi sarà il nuovo allenatore del Tottenham. Il club di Premier League sarebbe, infatti, vicino alla chiusura dell'accordo con il tecnico italiano. Secondo il Daily Mail, sarebbe stata raggiunta un'intesa su base quinquennale con un ingaggio monstre da 12 milioni di sterline a stagione. In particolare, nel contratto sarebbe stata anche inserita una clausola che consentirebbe a De Zerbi di andar via senza pagare penali in caso di retrocessione: gli Spurs sono invischiati nella lotta salvezza.

L'allenatore italiano è particolarmente apprezzato in Premier dove si è messo in mostra alla guida del Brighton, squadra rivelazione della stagione 2022-23 per la qualità del gioco e per la sorprendente qualificazione in Europa League, la prima nella storia del club. De Zerbi, reduce dalla non brillante esperienza all'Olympique Marsiglia terminata lo scorso febbraio, prenderebbe così il posto di Igor Tudor esonerato dopo appena sei settimane. (ANSA).