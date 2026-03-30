Sul tifoso rossonero Tresoldi l'interesse di club di Bundesliga e Premier

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Niccolò Tresoldi, attaccante classe 2004, nato a Cagliari ma cresciuto per la maggior parte della sua giovinezza in Germania, sta avendo un'ottima stagione con la maglia del Club Brugge in Belgio. È un giocatore che non ha mai nascosto la sua passione per il Milan, esprimendo più volte il suo sogno di voler giocare con la maglia rossonera in futuro. Un nome anche discusso in chiave Nazionale italiana, dal momento che in molti hanno invocato la sua convocazione da parte di Gattuso che invece ha deciso di non chiamarlo.

Tresoldi è stato così convocato dalla Germania U21, rimanendo ancora in orbita delle selezioni giovanili tedesche per cui ha giocato già con l'U19. Il classe 2004 sarà sicuramente uno dei nomi caldi per la prossima estate, con il calciatore che ha l'intenzione di fare uno step ulteriore nella sua carriera. Del tema ne ha parlato Sky Sport DE che ha sottolineato come sul giocatore c'è il vivo interesse di club di Premier League e Bundesliga: in particolare ci sono Arsenal, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.