Pochettino vuole spostare Pulisic vicino alla porta: "Proviamo ad aiutarlo a sbloccarsi"

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Domani a mezzanotti gli Stati Uniti chiuderanno le prove generali per il Mondiale 2026 che si giocherà in casa, in Canada e in Messico. La nazionale statunitense, dopo la lezione subita dal Belgio che ha vinto 5-2 sabato sera, avrà occasione di riscatto contro un'altra big europea come il Portogallo, non la più semplice delle avversarie. Uno dei temi centrali della conferenza stampa del CT Mauricio Pochettino alla vigilia è stata la posizione e la sterilità offensiva di Christian Pulisic, attaccante del Milan e stella della sua nazionale.

Le parole di Pochettino, raccolte dai colleghi di ESPN.com, su come aiutare Christian Pulisic a essere più efficace e pericoloso in campo per gli Stati Uniti: "Sappiamo che Christian può segnare, ma forse domani contro il Portogallo potremmo provare ad aiutarlo a sbloccarsi. Forse lo aiuteremo un po' portandolo leggermente più vicino alla porta. È un'idea che mi è venuta in mente dopo la partita di sabato. Dobbiamo valutare la situazione con lo staff medico, lo staff tecnico e il giocatore stesso"