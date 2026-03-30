Modric verso la titolarità nell'amichevole contro il Brasile di domani notte

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Nella giornata di domani, nella notte italiana tra martedì e mercoledì, nella cornice di Orlando, in Florida, si giocherà l'amichevole di lusso tra Brasile e Croazia. Una partita che metterà di fronte due vecchi amici - e leggende del calcio - come il tecnico della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti e il capitano di quella croata Luka Modric, due campioni legati anche da un filo rossonero. La gara si giocherà all'una di notte italiana ed è la seconda amichevole per entrambe le compagini in questa sosta.

Il centrocampista milanista Modric, nella prima partita di questa pausa vinta dai croati sempre a Orlando per 2-1 contro la Colombia, ha avuto un turno quasi completo di riposo: il rossonero è entrato solamente per i dieci minuti finali della sfida. Per questa ragione e per il fatto che l'avversario è di cartello, è molto probabile che contro il Brasile Modric ritroverà il suo posto nel cuore del campo, come titolare. Vedremo quanti minuti gli concederà il CT Dalic, un tema molto impotante anche per il Milan che tra una settimana si gioca moltissimo a Napoli.

Questa la probabile formazione della Croazia, secondo Sportske Novosti:

CROAZIA (3-4-2-1): Livaković; Šutalo, Vušković, Pongračić; Stanišić, Modrić, P. Sučić, Perišić; Kramarić, Baturina; Budimir. All. Dalic