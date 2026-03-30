Un sondaggio svela che i tifosi inglesi sono contrari al VAR

Un sondaggio svela che i tifosi inglesi sono contrari al VARMilanNews.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 22:20News
di Manuel Del Vecchio

Il VAR continua a non convincere i tifosi inglesi. Secondo un sondaggio della Football Supporters' Association, condotto su un campione di circa 8mila persone, il 75,1% degli intervistati si è dichiarato contrario al suo utilizzo nel calcio.

Non solo: oltre il 70% ritiene che non abbia migliorato l’accuratezza delle decisioni arbitrali, mentre ben il 92% sostiene che abbia tolto spontaneità e gioia alle esultanze dopo i gol.

Diverso invece il giudizio su altre innovazioni: il 58% è favorevole agli annunci degli arbitri in campo, mentre la Goal Line Technology raccoglie un consenso quasi unanime, con il 93% degli intervistati a sostenerla.