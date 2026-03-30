Serie C, respinto il reclamo del Trapani: confermato il -5 in classifica

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(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l'ammenda di 1.500 euro e i cinque punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. La Corte ha respinto anche il reclamo della Procura Federale per l'incongruità delle sanzioni irrogate dal TFN al Trapani e ai suoi dirigenti.

È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del Trapani per revocare la penalizzazione di otto punti in classifica inflitta a maggio 2025 dal TFN per violazioni di natura amministrativa e confermata lo scorso giugno dalla Corte Federale d'Appello. (ANSA).