Viviano su Maignan: "Quest’anno è tornato al top anche grazie al lavoro di un grande preparatore dei portieri come Claudio Filippi"
Emiliano Viviano, ex portiere, ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset nella quale ha parlato così di Mike Maignan: "L’anno scorso ha avuto qualche problemino, anche fisico, ma quest’anno è tornato al top anche grazie al lavoro di un grande preparatore dei portieri come Claudio Filippi". Su chi sia invece il miglior portiere della Serie A, Viviano ha spiegato: "Oggi prendo Svilar. È quello più continuo. Per me la scelta era tra lui e Maignan, ma per giovane età e continuità di parate negli ultimi due anni prendo il portiere della Roma".
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
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