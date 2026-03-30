Viviano su Maignan: "Quest’anno è tornato al top anche grazie al lavoro di un grande preparatore dei portieri come Claudio Filippi"

vedi letture

Emiliano Viviano, ex portiere, ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset nella quale ha parlato così di Mike Maignan: "L’anno scorso ha avuto qualche problemino, anche fisico, ma quest’anno è tornato al top anche grazie al lavoro di un grande preparatore dei portieri come Claudio Filippi". Su chi sia invece il miglior portiere della Serie A, Viviano ha spiegato: "Oggi prendo Svilar. È quello più continuo. Per me la scelta era tra lui e Maignan, ma per giovane età e continuità di parate negli ultimi due anni prendo il portiere della Roma".

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15

Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15

Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18

Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45

Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15

Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18

Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45

Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15

Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18

Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45