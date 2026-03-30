Bosnia, Dzeko: "A questa Italia mancano i Totti e i Del Piero"
(ANSA) - SARAJEVO, 30 MAR - "Io amo il calcio italiano, ci ho vissuto quasi nove anni e mi sono trovato benissimo". Lo ha detto l'attaccante della Bosnia Edin Dzeko, in conferenza stampa a Sarajevo. Rispetto al passato a questa Italia "mancano Totti, Del Piero. Sicuramente questa Italia ha qualità, però quelli di una volta erano erano un'altra cosa". Spiegando le differenze tra il calcio italiano e quello tedesco, Dzeko sottolinea che "in quello tedesco prevale l'intensità, in quello italiano invece la tattica.
L'intensità è proprio quello che manca nel gioco italiano". E, sottolinea l'attaccante bosniaco, "forse non fanno nemmeno buoni risultati perché gli manca l'intensità. Io domani mi aspetto una partita di tattica, è molto importante sia per noi che per l'Italia perché anche l'Italia ha saltato due campionati. Quindi per tutte le due squadre, secondo me, domani sarà un gioco di carte". (ANSA).
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