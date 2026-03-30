Domani incetta di rossoneri impegnati con le Nazionali: ben 10 i milanisti in campo
Ultima sosta della stagione 2025/26, ultima occasione in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tante amichevoli in programma - propedeutiche all'avvicinamento al Mondiale 2026 - ma anche impegni con le nazionali giovanili per alcuni nostri giocatori. Ecco il programma dei rossoneri impegnati domani:
David Odogu (Germania Under 20)
Polonia-Germania, martedì 31 marzo ore 16.45 - Elite League Under 20
Ardon Jashari (Svizzera)
Norvegia-Svizzera, martedì 31 marzo ore 18.00, Oslo - Amichevole
Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Arabia Saudita, martedì 31 marzo ore 18.00, Bačka Topola - Amichevole
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Svezia-Italia, martedì 31 marzo ore 18.00, Boras - Qualificazioni Europeo Under 21
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Svizzera-Estonia, martedì 31 marzo ore 20.00, Thun - Qualificazioni Europeo Under 21
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Olanda-Ecuador, martedì 31 marzo ore 20.45, Eindhoven - Amichevole
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Stati Uniti-Portogallo, mercoledì 1 aprile ore 00.00 (ora italiana), Atlanta - Amichevole
Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Brasile, mercoledì 1 aprile ore 01.00 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Messico-Belgio, mercoledì 1 aprile ore 2.00 (ora italiana), Chicago (USA) - Amichevole
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