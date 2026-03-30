VIDEO - È ovviamente di Pavlovic il gol del mese di marzo: rivedi la bordata di Strahinja

VIDEO - È ovviamente di Pavlovic il gol del mese di marzo: rivedi la bordata di StrahinjaMilanNews.it
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Oggi alle 18:30News
di Manuel Del Vecchio

Non poteva essere che di Strahinja Pavlovic il miglior gol del mese di marzo segnato da un giocatore del Milan: la bordata da 25 metri in Milan-Torino ha messo davvero tutti d'accordo. Rivedi la prodezza del serbo in tutta la sua bellezza nel video in calce all'articolo.