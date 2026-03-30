MN - Kostic al Milan con uno sponsor d'eccezione: il genio Savicevic ha consigliato il club rossonero

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Dopo diversi mesi di corteggiamento il Milan ha chiuso per Andrej Kostic del Partizan Belgrado per circa 3 milioni di euro più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2007 ieri mattina è stato a Milano per le viste mediche di rito e si unirà al club rossonero a partire da giugno, inizialmente col Milan Futuro.

Apprende la redazione di MilanNews.it che il montenegrino ha avuto uno sponsor d'eccezione: si tratta del connazionale Dejan Savicevic, ex stella del Milan. Il Genio aveva consigliato il club rossonero già la scorsa estate, ancora prima che Kostic si mettesse in mostra tra i professionisti a suon di gol e prestazioni convincenti.

di Antonio Vitiello.