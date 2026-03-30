Ancelotti: "Non esiste uno come Modric: professionista spettacolare con una passione tremenda"

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Nella notte italian tra martedì e mercoledì, la città di Orlando in Florida sarà teatro dell'amichevole di lusso tra Brasile e Croazia. Una partita che metterà di fronte due maestri del calcio, uno in panchina e l'altro in campo, vecchi amici di lunga data e con una storia in rossonero. Stiamo parlando di Carletto Ancelotti, commissario tecnico della nazionale brasiliana ed ex giocatore oltre che allenatore del Diavolo, oltre che Luka Modric, attuale centrocampista del Milan e capitano della nazionale croata.

Alla vigilia della partita, Ancelotti ha elogiato Luka Modric, avuto fino all'anno scorso al Real Madrid: "Modric può ricoprire tutte le posizioni in campo, perché è un centrocampista completo. Un centrocampista moderno, uno dei migliori che io abbia mai allenato, un professionista spettacolare con una passione tremenda per il calcio. Credo che questo gli permetta, a 40 anni, di giocare e continuare a giocare come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Modric è unico: sul mercato mondiale non esiste un giocatore come lui"