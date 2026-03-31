Caso Lukaku, la nota del Napoli: "Valutiamo provvedimenti disciplinari"

Caso Lukaku, la nota del Napoli: "Valutiamo provvedimenti disciplinari"MilanNews.it
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Oggi alle 13:40L'Avversario
di Enrico Ferrazzi

Attraverso il suo sito ufficiale, il Napoli, prossimo avversario del Milan in campionato, ha pubblicato questa nota su Romelu Lukaku che non si è presentato questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato". 

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18 
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45