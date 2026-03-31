Calciomercato Milan: tra Andrej Kostic e Andrè, cosa è successo ieri

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La sosta delle Nazionali ha dato la possibilità al calciomercato di riguadagnarsi la ribalta delle cronache calcistiche dei club, Milan incluso. I rossoneri in particolare hanno chiuso un colpo importante per il futuro, chiudendo l'accordo con il Partizan Belgrado per il giovane attaccante classe 2007 montenegrino Andrej Kostic, autore già di 11 gol in questa stagione con a prima squadra ad appena 19 anni di età.

Nella giornata di ieri, dopo che il giocatore è stato a Milano per le visite mediche domenica, sono uscite alcune indiscrezioni più precise sulle cifre dell'operazione ma anche in merito a una lotta interna al Partizan circa la cessione del giocatore: una situazione che non intacca in alcun modo l'affare, ormai andato definitivamente in porto e da ufficializzare solamente in maniera formale all'apertura della finestra estiva.

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Notizie importanti sono arrivate anche dal fronte Andrè, classe 2006, centrocampista brasiliano del Corinthians su cui il Milan aveva messo gli occhi da un po' e per cui aveva anche trovato un accordo prima che le cose naufragassero. In un primo momento ESPN Brasil aveva riferito ieri di un rialzo dell'offerta rossonera: indiscrezione smentita da MilanNews.it che ha riportato come in realtà il club rossonero si sia definitivamente tirato indietro dalla corsa al giocatore, dal momento che il club brasiliano ha disatteso gli accordi presi inizialmente, cambiando le condizioni sul tavolo della trattativa.

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