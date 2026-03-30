Napoli, c'è distanza con Spinazzola per il rinnovo. Juve e Milan alla finestra

vedi letture

Leonardo Spinazzola, esterno classe 1993 del Napoli, è in scadenza il prossimo 30 giugno e per il momento non c'è accordo tra le parti per il rinnovo. Lo riferisce Radio Kiss Kiss Napoli che spiega che il club azzurro ha messo sul tavolo un rinnovo annuale con opzione, ma a cifre inferiori rispetto agli attuali 1,8 milioni di euro, mentre il giocatore vorrebbe un biennale.

Spinazzola sta bene a Napoli, ma al momento c'è distanza tra domanda e offerta. Gli estimatori comunque non gli mancano visto che su di lui ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus di Spalletti, che avrebbe proposto un contratto più lungo e più ricco, ma anche del Milan.