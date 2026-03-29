Vlahovic-Milan, occhio alle mosse del Diavolo: Allegri può essere la chiave

Vlahovic-Milan, occhio alle mosse del Diavolo: Allegri può essere la chiaveMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:36Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Il Milan continua a seguire con attenzione Dusan Vlahovic e valuta un possibile inserimento qualora il centravanti non trovasse in tempi brevi l'intesa per il rinnovo con la Juventus. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sport Mediaset, la decisione sul futuro del serbo potrebbe arrivare entro un paio di settimane, mentre il club rossonero avrebbe rallentato la ricerca di alternative in attacco proprio per capire il da farsi con Vlahovic. 

La Juventus avrebbe riaperto i contatti per prolungare il contratto del classe 2000, ma con cifre molto più basse rispetto ai 12 milioni di euro netti percepiti fino ad adesso. Ed è qui che potrebbe quanto meno provare ad inserirsi il Milan, pronto a mettere sul tavolo una proposta economicamente competitiva e magari più lunga in termini di durata del contratto. Sullo sfondo c'è anche Massimiliano Allegri, che conosce bene Vlahovic e che potrebbe rappresentare uno sponsor importante dell'operazione. 