Previsto nei prossimi giorni un incontro Juventus-Vlahovic per il rinnovo: il Milan osserva interessato

Previsto nei prossimi giorni un incontro Juventus-Vlahovic per il rinnovo: il Milan osserva interessatoMilanNews.it
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Oggi alle 15:30Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Stando a quanto riportato dai colleghi de La Stampa, nei prossimi giorni è previsto un nuovo confronto tra la Juventus con l'entourage di Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto, scenario che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. 

Come raccontato già qualche settimana fa, il serbo avrebbe dato disponibilità a ridiscutere il proprio ingaggio, oggi fissato a 12 milioni di euro netti a stagione, così da favorire un'intesa con il club bianconero. Sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di un nuovo accordo biennale, che potrebbe però non accontentare del tutto il giocatore. Ed è qui che entrerebbe in scena il Milan, che seppur da dietro le quinte starebbe osservando con attenzione l'evorversi della situazione, pronto eventualmente a inserirsi al momento giusto nell'operazione Dusan Vlahovic. 