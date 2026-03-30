Romano: “Bernardo Silva ha deciso di lasciare il M.City, tante squadre su di lui anche in Italia”

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Durante un video pubblicato pochi minuti fa da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato ha parlato della decisione ormai definitiva di Berardi Silva di lasciare il Manchester City quest'estate. Sullo spagnolo tante squadre interessate, dalla Saudi Pro League, a diversi campionati europei, incluso quello italiano. Queste le sue parole:

"Quello che vi dico adesso è una conferma di quello che vi ho già detto diverso tempo fa. Quello che posso dirvi adesso è che la decisione di Bernardo Silva è quasi fatta dunque, salvo un clamoroso dietrofront, lo spagnolo è pronto a lasciare Manchester nella finestra di mercato estiva. Bernardo sta valutando seriamente il suo futuro con il suo procuratore George Mendes e sta preparando la finestra di mercato estiva nella quale si muoverà a parametro zero dato che il suo contratto terminerà a fine stagione. Bernardo Silva ha diverse opportunità dall'Arabia, dalla Turchia, dalla MLS, dall'Europa, Italia, Spagna, Barcellona su tutti. Il rapporto tra i Blaugrana e Mendes è ottimo e Bernardo Silva era un obiettivo del club catalano già diversi anni fa. Al momento non ci sono club da menzionare che sono in contatto con il giocatore, ancora troppo presto"