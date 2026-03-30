Il Barça aspetta Lewandowski che ha tante offerte: ci sono anche Juve e Milan

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Nella serata di oggi il quotidiano sportivo catalanto Marca riporta un aggiornamento sulla situazione legata al futuro di Robert Lewandowski, uno degli attaccanti più forti della sua generazione che al termine di questa stagione arriverà al termine del suo contratto con il Barcellona. Il giocatore, impegnato in questi giorni a 37 anni a cercare di staccare il pass per il Mondiale 2026 con la Polonia di cui è capitano, non ha ancora sciolto le riserve sul prosieguo della sua carriera, con tante opzioni che rimangono sul tavolo.

Come riferisce il gironale catalano, il Barcellona ha già messo sul piatto un rinnovo di un anno a cifre più contenute: questa, secondo l'indiscrezione, sarebbe anche la via preferita della famiglia del centravanti. Sul tavolo ci sono anche ricche proposte dall'Arabia Saudita e dalla MLS: due strade che andrebbero a gonfiare ulteriormente il conto in banca di Lewandowski ma allo stesso tempo ne sancirebbero l'uscita dal calcio che conta. Per questo il giocatore vuole valutare attentamente anche le proposte che arrivano dai top campionati, con la Serie A in prima fila: sia la Juventus che il Milan hanno fatto dei passi avanti e si sono mostrate molto interessate al giocatore, come soluzione di grande esperienza per l'attacco.